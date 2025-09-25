Молдавского олигарха Плахотнюка экстрадировали из Афин в Кишинев

Бывшего "хозяина Молдовы", олигарха Влада Плахотнюка экстрадировали из Греции в Молдову.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

Утром 25 сентября Плахотнюка привезли в Кишинев под конвоем прямым рейсом из Афин. На обнародованном видео (последние 4 минуты) можно видеть, как олигарх под конвоем выходит из самолета после того, как борт покинули обычные пассажиры рейса.

В Минюсте ранее сообщили, что его будут содержать в тюрьме №13 в Кишиневе.

Напомним, сначала сообщали, что экстрадиция Плахотнюка планируется на 25 сентября. Однако 17 сентября Минюст Греции приостановил процедуру.

Впоследствии Греция отменила это решение и возобновила процедуру экстрадиции.

Плахотнюк был задержан в Греции 22 июля, когда он собирался вылететь в Дубай.

В Молдове против Плахотнюка выданы ордера на арест по трем делам, самое громкое из которых – о "краже миллиарда" в 2014 году из банков Молдовы. По данным прокуратуры, Плахотнюк через контролируемые Иланом Шором компании получил более 40 млн долларов. Дело передали в суд в 2023 году. В феврале 2025 года его объявили в розыск через Интерпол.

До потери власти и бегства из страны в 2019 году Плахотнюк имел большое влияние на жизнь страны, из-за чего его получил прозвище "хозяина Молдовы".