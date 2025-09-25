Италия отправила еще один фрегат на помощь флотилии, которая везет гуманитарную помощь в Газу

Италия отправила второй военный корабль в поддержку международной флотилии помощи, которая подверглась атаке беспилотников при попытке доставить помощь в сектор Газы.

Об этом заявил в четверг, 25 сентября, министр обороны страны Гвидо Крозетто, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Ранее флотилия Global Sumud (GSF), которая везет помощь в Газу, сообщила о более чем десятке взрывов и повреждениях, вызванных неизвестными объектами, сброшенными на палубу судов.

"Мы отправили один корабль, а второй уже в пути, готов к любым неожиданностям", – сказал Крозетто.

Крозетто предупредил активистов, чтобы они не настаивали на попытках прорвать израильскую блокаду, и призвал их принять предложение Италии передать гуманитарную помощь и позволить местной католической церкви распределить ее в секторе Газы.

Италия отправила первый фрегат в среду, 24 сентября, через несколько часов после того, как GSF заявила, что стала мишенью беспилотников, которые сбросили светошумовые гранаты и раздражающий порошок в международных водах в 56 км от греческого острова Гавдос.

Флотилия Global Sumud уже второй раз пытается доставить гуманитарную помощь в сектор Газы после того, как в начале сентября из-за сильных ветров она была вынуждена вернуться в Барселону.

Израиль ранее заявлял, что не пустит иностранные суда в сектор Газы, где ведутся активные боевые действия, и требует передать гуманитарную помощь по сухопутным маршрутам.

Ранее на этой неделе портовые грузчики заблокировали подъездные дороги к порту Генуи на севере Италии в рамках протестов против наступления Израиля в секторе Газа.