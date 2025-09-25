Суд признал экс-президента Франции Саркози частично виновным в "ливийском деле"

Суд во Франции признал частично виновным экс-президента Николя Саркози в так называемом "ливийском деле" – о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

Суд признал Саркози виновным в "участии в преступном сговоре" в 2005-2007 годах, но оправдал по обвинению в хищении государственных средств и пассивной коррупции.

Суд пришел к выводу, что нелегального финансирования его президентской кампании в 2007 году не было.

Прокуроры просили для Саркози 7 лет тюрьмы, штраф в размере 300 тысяч евро и пятилетний запрет занимать государственные должности. Приговор еще не объявлен.

Кроме Саркози, по делу проходят еще 11 человек, в том числе бывшие члены правительства.

Бывшего руководителя аппарата Саркози Клода Геана (для которого это уже не первый приговор) признали виновным в пассивной коррупции за то, что он принял 500 000 евро, а также виновным в подделке документов и "торговле влиянием".

Экс-министра Бриса Ортфе признали виновным в "участии в преступном сговоре", но оправдали по другим обвинениям.

Бизнесмена Александра Джухри, который был посредником между окружением Саркози и Каддафи, признали виновным в коррупции и торговле влиянием.

Отметим, один из ключевых фигурантов дела, бизнесмен Зиад Такьеддин, внезапно скончался на этой неделе в возрасте 75 лет.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Тем не менее, это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.

В сентябре 2021 года Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 года высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

