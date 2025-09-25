Трамп и Орбан пообщались по поводу энергоресурсов РФ

Американский президент Дональд Трамп и венгерский премьер-министр Виктор Орбан провели телефонный разговор на следующий день после того, как президент США заявил, что будет давить на венгерского премьера, чтобы тот прекратил покупать российскую нефть.

Об этом вечером в среду, 24 сентября, заявил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто в кулуарах Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке, цитирует Index, пишет "Европейская правда".

Сьиярто заявил, что Трамп и Орбан обсудили вопросы энергетической безопасности, войну России против Украины, мировую экономику и пошлины.

Их разговор состоялся на фоне усиления давления на Венгрию с целью хотя бы уменьшить объемы закупок, поскольку западные союзники стремятся уменьшить доходы России от нефти, которые являются основным источником финансирования ее войны против Украины.

"Мы находимся в постоянном контакте с правительством США. Недавно премьер-министр разговаривал с президентом Дональдом Трампом, и они обсудили несколько вопросов, в частности состояние войны, возможность мира, глобальные экономические тенденции, ситуацию, сложившуюся из-за пошлин, и, конечно, вопрос энергоснабжения в Центральной Европе. Это произошло несколько часов назад", – сказал Сийярто.

Ранее Трамп в своем выступлении на Генеральной ассамблее ООН повторил свои ожидания, что Европа должна как можно скорее отказаться от российских энергоресурсов, потому что так "финансирует войну против себя же".

Сійярто перед этим заявил, что его страна не откажется от российских энергоносителей, несмотря на требование президента США.

Читайте также на эту тему - Санкции под давлением Трампа: как ЕС приблизился к самым мощным ограничениям против России