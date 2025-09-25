Туск вважає, що більшість не так зрозуміли заяву Трампа про шанси України у війні

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав уважніше прочитати між рядками оптимістичну заяву президента США про те, що Україна має шанси повернути свої окуповані території.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав у своєму X.

Туск висловив думку, що багато хто надміру позитивно сприйняв заяву Трампа та не побачив "між рядків" неприємної правди.

Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 25, 2025

"Президент Трамп заявив, що Україна за підтримки Європейського Союзу може повернути усі свої території. Але за цим несподіваним оптимізмом ховається оголошення про меншу залученість США, та перекладання відповідальності за завершення війни на Європу. Краще правда, аніж ілюзії", – написав Туск.

Нагадаємо, 23 вересня Трамп несподівано оптимістично висловився про шанси України відновити контроль над своєю територією в межах міжнародно визнаних кордонів.

Президент Франції Емманюель Макрон назвав цю заяву позитивним сигналом і свідченням "нового бачення" Трампа щодо України.

За даними ЗМІ, європейські посадовці з дуже стриманим оптимізмом сприйняли цей допис президента США.

Очільник МЗС Німеччини Йоганн Вадефуль після того заявив, що Європа повинна "дорослішати" і посилити підтримку України.

Читайте також на цю тему: Трамп на боці України? Чи матиме наслідки зміна риторики президента США.