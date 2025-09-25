Туск считает, что большинство неверно поняли заявление Трампа о шансах Украины в войне

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал внимательнее прочитать между строк оптимистичное заявление президента США о том, что Украина имеет шансы вернуть свои оккупированные территории.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в своем X.

Туск высказал мнение, что многие чрезмерно позитивно восприняли заявление Трампа и не увидели "между строк" неприятной правды.

Prezydent Trump stwierdził, że Ukraina może, ze wsparciem Unii Europejskiej, odzyskać całe swoje terytorium. Za tym zaskakującym optymizmem kryje się zapowiedź mniejszego zaangażowania USA i przerzucenie odpowiedzialności za zakończenie wojny na Europę. Lepsza prawda niż iluzje. – Donald Tusk (@donaldtusk) September 25, 2025

"Президент Трамп заявил, что Украина при поддержке Европейского Союза может вернуть все свои территории. Но за этим неожиданным оптимизмом скрывается объявление о меньшей вовлеченности США и перекладывании ответственности за завершение войны на Европу. Лучше правда, чем иллюзии", – написал Туск.

Напомним, 23 сентября Трамп неожиданно оптимистично высказался о шансах Украины восстановить контроль над своей территорией в пределах международно признанных границ.

Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал это заявление позитивным сигналом и свидетельством "нового видения" Трампа в отношении Украины.

По данным СМИ, европейские чиновники с очень сдержанным оптимизмом восприняли этот пост президента США.

Глава МИД Германии Йоганн Вадефуль после этого заявил, что Европа должна "взрослеть" и усилить поддержку Украины.

Читайте также на эту тему: Трамп на стороне Украины? Будет ли иметь последствия смена риторики президента США.