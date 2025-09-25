Премʼєр Іспанії підтвердив намір іти на наступні вибори попри низку скандалів

Прем’єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що має намір переобратись на посаду за підсумками парламентських виборів 2027 року, незважаючи на глибоку політичну фрагментацію і розслідування корупції, що охопили його партію і найближче оточення.

Про це очільник іспанського уряду сказав в інтерв’ю Bloomberg, повідомляє "Європейська правда".

Агентство зазначає, що опитування наразі показують, що очолюваній Санчесом Соціалістичній партії буде важко отримати більшість у парламенті.

За даними опитувань, дві основні опозиційні партії, консервативна Народна партія і ультраправа Vox, переможуть на наступних виборах.

В останні роки Народна партія і Vox сформували коаліції в кількох регіонах і містах, і, як очікується, вони зроблять це і на національному рівні, якщо разом матимуть більшість на виборах 2027 року.

"Я зроблю це напевно. Я вже говорив про це зі своєю сім'єю і зі своєю партією, і якщо вони мені дозволять, я впевнений, що ми зможемо знову здобути більшість", – сказав він.

Два роки тому Народній партії та Vox не вистачало чотирьох місць до абсолютної більшості, зараз же майже кожне опитування прогнозує, що вони впевнено подолають цей поріг.

Водночас скандали всередині Соціалістичної партії підірвали популярність Педро Санчеса.

Зокрема, близьке оточення прем’єра Іспанії зіштовхнулось зі звинуваченнями в корупції, що спонукало опозицію вимагати його відставки.

Крім того, нещодавно суд Мадрида викликав дружину Санчеса Бегонію Гомес для допиту в межах розслідування корупційної справи.

Гомес уже перебуває під слідством з квітня 2024 року за підозрою в корупції та зловживанні впливом під час роботи в Мадридському університеті.

Слідство проти дружини премʼєра Іспанії розпочали за скаргами двох угруповань, пов'язаних з ультраправими силами. Сама вона звинувачення відкидає.

