Премьер Испании подтвердил намерение идти на следующие выборы, несмотря на ряд скандалов

Премьер-министр Испании Педро Санчес заявил, что намерен переизбраться на должность по итогам парламентских выборов 2027 года, несмотря на глубокую политическую фрагментацию и расследование коррупции, охватившие его партию и ближайшее окружение.

Об этом глава испанского правительства сказал в интервью Bloomberg, сообщает "Европейская правда".

Агентство отмечает, что опросы пока показывают, что возглавляемой Санчесом Социалистической партии будет трудно получить большинство в парламенте.

По данным опросов, две основные оппозиционные партии, консервативная Народная партия и ультраправая Vox, победят на следующих выборах.

В последние годы Народная партия и Vox сформировали коалиции в нескольких регионах и городах, и, как ожидается, они сделают это и на национальном уровне, если вместе получат большинство на выборах 2027 года.

"Я сделаю это наверняка. Я уже говорил об этом со своей семьей и со своей партией, и если они мне позволят, я уверен, что мы сможем снова получить большинство", – сказал он.

Два года назад Народной партии и Vox не хватало четырех мест до абсолютного большинства, сейчас же почти каждый опрос прогнозирует, что они уверенно преодолеют этот порог.

В то же время скандалы внутри Социалистической партии подорвали популярность Педро Санчеса.

В частности, близкое окружение премьера Испании столкнулось с обвинениями в коррупции, что побудило оппозицию требовать его отставки.

Кроме того, недавно суд Мадрида вызвал жену Санчеса Бегонию Гомес для допроса в рамках расследования коррупционного дела.

Гомес уже находится под следствием с апреля 2024 года по подозрению в коррупции и злоупотреблении влиянием во время работы в Мадридском университете.

Следствие против жены премьера Испании начали по жалобам двух группировок, связанных с ультраправыми силами. Сама она обвинения отвергает.

