Дружину премʼєра Іспанії викликають свідчити через підозру в корупції

Суд Мадрида викликав дружину прем'єр-міністра Іспанії Бегонію Гомес для допиту в межах розслідування корупційної справи.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.

У суді офіційно повідомили, Гомес викликали до суду для допиту 11 вересня у зв'язку з підозрою в розкраданні державних коштів, не уточнюючи подробиць.

За інформацією іспанських ЗМІ, розслідування стосується подій, коли дружина іспанського премʼєра працювала у Мадридському університеті Комплутенсе і співробітник кабінету глави уряду нібито виконував для неї певну роботу.

Така робота, згідно із законодавством Іспанії, може бути розцінена як використання державних ресурсів – часу та заробітної плати співробітника – в особистих цілях Гомес.

Бегонія Гомес уже перебуває під слідством з квітня 2024 року за підозрою в корупції та зловживанні впливом під час роботи в Мадридському університеті.

Слідство проти дружини премʼєра Іспанії розпочали за скаргами двох угруповань, пов'язаних з ультраправими силами. Сама вона звинувачення відкидає.

Оточення Педро Санчеса також зіштовхнулось зі звинуваченнями в корупції, що спонукало опозицію вимагати його відставки.

