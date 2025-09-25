Британія намагається заблокувати оскарження заборони діяльності Palestine Action

У четвер, 25 вересня, британський уряд спробував заблокувати спробу співзасновниці пропалестинської організації Palestine Action оскаржити в суді заборону діяльності групи відповідно до антитерористичного законодавства.

Про це пише Reuters, передає "Європейська правда".

У липні група була визнана терористичною організацією, що зробило членство в ній злочином, за який передбачено максимальне покарання у вигляді 14 років тюремного ув'язнення.

З того часу понад 1000 осіб було заарештовано за те, що вони тримали плакати на підтримку групи.

Худа Амморі, яка допомогла заснувати Palestine Action у 2020 році, в липні отримала дозвіл оскаржити заборону групи на тій підставі, що це може бути "непропорційним втручанням у право на свободу вираження поглядів".

Відтак Міністерство внутрішніх справ Британії просить Апеляційний суд скасувати це рішення і постановити, що будь-яке оскарження заборони має розглядатися спеціалізованим трибуналом, а не Високим судом.

Palestine Action була заборонена незабаром після того, як у червні деякі її члени вдерлися на авіабазу RAF Brize Norton і пошкодили два літаки, за що чотирьом членам було висунуто звинувачення.

13 вересня десятки тисяч протестувальників пройшли центром Лондона, несучи прапори Англії і Британії, в рамках демонстрації, організованої антиіммігрантським і антиісламським активістом Томмі Робінсоном.