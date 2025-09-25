Британия пытается заблокировать обжалование запрета деятельности Palestine Action

В четверг, 25 сентября, британское правительство попыталось заблокировать попытку соучредительницы пропалестинской организации Palestine Action оспорить в суде запрет деятельности группы в соответствии с антитеррористическим законодательством.

Об этом пишет Reuters, передает "Европейская правда".

В июле группа была признана террористической организацией, что сделало членство в ней преступлением, за которое предусмотрено максимальное наказание в виде 14 лет тюремного заключения.

С тех пор более 1000 человек были арестованы за то, что они держали плакаты в поддержку группы.

Худа Аммори, которая помогла основать Palestine Action в 2020 году, в июле получила разрешение обжаловать запрет группы на том основании, что это может быть "непропорциональным вмешательством в право на свободу выражения мнений".

В связи с этим Министерство внутренних дел Великобритании просит Апелляционный суд отменить это решение и постановить, что любая апелляция на запрет должна рассматриваться специализированным трибуналом, а не Высоким судом.

Palestine Action была запрещена вскоре после того, как в июне некоторые ее члены ворвались на авиабазу RAF Brize Norton и повредили два самолета, за что четырем членам были предъявлены обвинения.

13 сентября десятки тысяч протестующих прошли по центру Лондона, неся флаги Англии и Великобритании, в рамках демонстрации, организованной антииммигрантским и антиисламским активистом Томми Робинсоном.