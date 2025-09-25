Туреччина розгорнула літак AWACS у Литві після інцидентів із дронами РФ

Туреччина тимчасово розгорнула літак попередження та контролю в Литві в рамках заходів безпеки НАТО.

Про це заявили у Міністерстві оборони країни, передає Reuters, пише "Європейська правда".

Таке рішення Туреччина ухвалила після неодноразових порушень повітряного простору країн НАТО російськими безпілотниками.

"У рамках заходів НАТО з забезпечення безпеки наш літак системи повітряного попередження та контролю (AWACS) виконує місії в повітряному просторі Литви з 22 по 25 вересня", – заявили у Міноборони Туреччини.

Літаки AWACS здатні виявляти низьколітаючі безпілотники та інші об'єкти, які не бачать наземні радари.

Впродовж останніх тижнів російські дрони та винищувачі масовано порушують повітряний простір країн-членів НАТО. Зокрема єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс закликав терміново розробити "стіну дронів" на східному фланзі ЄС.

26 вересня відбудеться відеоконференція щодо "стіни дронів" за участі країн східного флангу НАТО та України.

Данія бере участь у нараді щодо створення "стіни дронів" після того, як 22 вересня в районі аеропорту Копенгагена зафіксували невідомі безпілотники.

25 вересня стало відомо, що над територією Данії знову літали невідомі БпЛА – у тому числі біля військових об’єктів.