Турция развернула самолет AWACS в Литве после инцидентов с дронами РФ

Турция временно развернула самолет предупреждения и контроля в Литве в рамках мер безопасности НАТО.

Об этом заявили в Министерстве обороны страны, передает Reuters, пишет "Европейская правда".

Такое решение Турция приняла после неоднократных нарушений воздушного пространства стран НАТО российскими беспилотниками.

"В рамках мер НАТО по обеспечению безопасности наш самолет системы воздушного предупреждения и контроля (AWACS) выполняет миссии в воздушном пространстве Литвы с 22 по 25 сентября", – заявили в Минобороны Турции.

Самолеты AWACS способны обнаруживать низколетящие беспилотники и другие объекты, которые не видят наземные радары.

В течение последних недель российские дроны и истребители массово нарушают воздушное пространство стран НАТО. В частности, еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС.

26 сентября состоится видеоконференция по "стене дронов" с участием стран восточного фланга НАТО и Украины.

Дания участвует в совещании по созданию "стены дронов" после того, как 22 сентября в районе аэропорта Копенгагена зафиксировали неизвестные беспилотники.

25 сентября стало известно, что над территорией Дании снова летали неизвестные БПЛА – в том числе возле военных объектов.