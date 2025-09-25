У Латвії опозиція закидає прем'єрці нерішучість щодо РФ і вимагає відставки

В Латвії опозиційні партії Сейму – Національне об'єднання та "Об'єднаний список" – пропонують висловити недовіру прем'єр-міністру Евіці Сіліні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

В латвійській опозиції вказують на "тривалу нездатність уряду ухвалити чіткі рішення щодо припинення економічного співробітництва з Росією та Білоруссю".

Зокрема, в "Нацоб'єднанні" заявили, що Латвія перебуває в геополітично критичній ситуації – війна в Україні триває, і Росія як агресор загрожує як регіональній, так і європейській безпеці.

"У цих умовах бездіяльність і нерішучість уряду в питанні розриву співпраці з Росією та її союзником Білоруссю неприпустимі. На жаль, нинішній уряд, незважаючи на гучні заяви, не може або не хоче діяти рішуче, продовжуючи тим самим побічно підтримувати економіку Росії та її здатність вести війну", – вважають у політсилі.

Представник "Національного об'єднання" Яніс Вітенбергс сказав, що партія не розуміє, "куди прем'єр-міністерка направляє корабель уряду".

"Ми вимагаємо відставки прем'єр-міністра, тому що два роки – достатній термін для ухвалення правильних рішень", – додав він.

Усі ініціативи партії, спрямовані на скорочення або повний розрив економічних зв'язків із Росією та Білоруссю, були відкладені, відхилені або просто проігноровані, стверджують у "Національному об'єднанні".

Водночас у державних закупівлях у Латвії, як і раніше, беруть участь компанії, які заробляють "криваві гроші" в Росії, компанії, в яких реальними бенефіціарами є російські громадяни, заявили у політсилі.

"Національне об'єднання" вважає, що "Латвії потрібен рішучий і принциповий уряд, який послідовно захищає інтереси нашої національної безпеки і солідарний з українським народом не тільки на словах, а й на ділі".

Нещодавно Сейм Латвії проголосував за повне закриття кордонів країни з Росією та Білоруссю під час військових навчань "Запад".

Водночас в латвійському Міноборони заявили, що питання про закриття східного сухопутного кордону з РФ наразі перебуває "на стадії оцінки та координації".