В Латвии оппозиция обвиняет премьера в нерешительности в отношении РФ и требует отставки

В Латвии оппозиционные партии Сейма – "Национальное объединение" и "Объединенный список" – предлагают выразить недоверие премьер-министру Эвике Силине.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Delfi.

В латвийской оппозиции указывают на "длительную неспособность правительства принять четкие решения о прекращении экономического сотрудничества с Россией и Беларусью".

В частности, в "Нацобъединении" заявили, что Латвия находится в геополитически критической ситуации – война в Украине продолжается, и Россия как агрессор угрожает как региональной, так и европейской безопасности.

"В этих условиях бездействие и нерешительность правительства в вопросе разрыва сотрудничества с Россией и ее союзником Беларусью недопустимы. К сожалению, нынешнее правительство, несмотря на громкие заявления, не может или не хочет действовать решительно, продолжая тем самым косвенно поддерживать экономику России и ее способность вести войну", – считают в политсиле.

Представитель "Национального объединения" Янис Витенбергс сказал, что партия не понимает, "куда премьер-министр направляет корабль правительства".

"Мы требуем отставки премьер-министра, потому что два года – достаточный срок для принятия правильных решений", – добавил он.

Все инициативы партии, направленные на сокращение или полный разрыв экономических связей с Россией и Беларусью, были отложены, отклонены или просто проигнорированы, утверждают в "Национальном объединении".

В то же время в государственных закупках в Латвии по-прежнему участвуют компании, которые зарабатывают "кровавые деньги" в России, компании, в которых реальными бенефициарами являются российские граждане, заявили в политсиле.

"Национальное объединение" считает, что "Латвии нужно решительное и принципиальное правительство, которое последовательно защищает интересы нашей национальной безопасности и солидарно с украинским народом не только на словах, но и на деле".

Недавно Сейм Латвии проголосовал за полное закрытие границ страны с Россией и Беларусью во время военных учений "Запад".

В то же время в латвийском Минобороны заявили, что вопрос о закрытии восточной сухопутной границы с РФ сейчас находится"на стадии оценки и координации".