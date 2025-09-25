Сибіга каже, що Рубіо прийняв запрошення відвідати Україну

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга запросив державного секретаря США Марко Рубіо до України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Facebook.

Сибіга сказав, що на запрошення Рубіо взяв участь у "трансатлантичній зустрічі всіх союзників НАТО та України".

За словами глави МЗС, він висловив вдячність за "принципову позицію президента США Дональда Трампа" та обговорив подальші кроки для зміцнення України та посилення тиску на Росію.

"Після зустрічі мав нагоду поспілкуватися з Марко особисто про втілення домовленостей наших президентів. Запросив колегу відвідати Україну в зручний час і вдячний за те, що це запрошення було прийняте", – написав він.

Напередодні держсекретар США зустрівся з російським міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим та передав йому заклик Дональда Трампа до мирного врегулювання в Україні.

Цій зустрічі передувала несподівана зміна риторики Дональда Трампа, який висловив припущення, що Україна може повернути захоплені Росією території.

