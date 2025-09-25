Сибига говорит, что Рубио принял приглашение посетить Украину

Министр иностранных дел Андрей Сибига пригласил государственного секретаря США Марко Рубио в Украину.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в Facebook.

Сибига сказал, что по приглашению Рубио принял участие в "трансатлантической встрече всех союзников НАТО и Украины".

По словам главы МИД, он выразил благодарность за "принципиальную позицию президента США Дональда Трампа" и обсудил дальнейшие шаги для укрепления Украины и усиления давления на Россию.

"После встречи имел возможность пообщаться с Марко лично о реализации договоренностей наших президентов. Пригласил коллегу посетить Украину в удобное время и благодарен за то, что это приглашение было принято", – написал он.

Накануне госсекретарь США встретился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым и передал ему призыв Дональда Трампа к мирному урегулированию в Украине.

Этой встрече предшествовало неожиданное изменение риторики Дональда Трампа, который высказал предположение, что Украина может вернуть захваченные Россией территории.

