Рютте поддержал позицию Трампа, что НАТО должно сбивать самолеты РФ, "если необходимо"

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство Альянса.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в эфире Fox News.

Рютте спросили о его оценке заявления президента США Дональда Трампа, который сказал, что НАТО должно сбивать российские самолеты, нарушающие их воздушное пространство.

На это он ответил, что "полностью согласен" с Трампом, что самолеты нужно сбивать, "если необходимо".

Генсек сказал, что военные Альянса имеют несколько десятилетий опыта реагирования на нарушения со стороны России.

"Это означает, что боевые пилоты и военные постоянно оценивают угрозы и когда необходимо как минимум сопровождать эти самолеты с территории Альянса. Но, если необходимо, мы также будем делать больше и пойдем на крайнюю меру, чтобы защитить наше население", – сказал Рютте.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что не исключает сбивания российских самолетов, которые безответственно залетают в воздушное пространство стран НАТО.

В то же время не все разделяют такую позицию – в частности, президент Франции Эмманюэль Макрон.