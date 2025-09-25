В Нидерландах считают, что РФ готовится к противостоянию с НАТО до 2030 года

Министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс заявил, что Россия переходит на "военные рельсы" и уже сейчас производит больше оружия и мобилизует больше солдат, чем нужно для ее войны в Украине.

Как сообщает "Европейская правда", заявление нидерландского министра приводит "Укринформ".

Брекельманс предупредил, что объемы российского военного производства "будут только расти в ближайшие годы". Кроме того, по его словам, РФ пополняет свои стратегические резервы.

"К 2030 году Россия хочет быть готовой к масштабному столкновению с НАТО. Иначе говоря, у Путина есть намерения, возможности и стимулы продолжать свою имперскую агрессию... Это реальность, к которой мы должны быть готовыми", – подчеркнул он.

Глава Минобороны Нидерландов добавил, что Запад должен четко дать хозяину Кремля Владимиру Путину понять: "любое враждебное действие против страны НАТО будет встречено подавляющей силой".

"Это – единственный способ сохранить свободу и безопасность в Европе", – сказал он.

В этом контексте Брекельманс отметил необходимость увеличения поддержки Украины.

"Мы должны гарантировать, что украинцы и в дальнейшем будут получать средства для самозащиты – не только в краткосрочной перспективе, но и в долгосрочной, чтобы сдерживать дальнейшую агрессию России", – заявил он.

Недавно министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил о необходимости усиления подготовки к вооруженному конфликту в связи с угрозой со стороны России.

В свою очередь президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что не считает, что мир приближается к Третьей мировой войне.