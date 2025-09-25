Українці оцінили прогрес у реформах та їхню підтримку з боку ЄС

Більшість українців вважають недостатніми зусилля влади з впровадження реформ, водночас оцінка ролі Європейського Союзу в їхній підтримці за рік зросла.

Як повідомляє "Європейська правда", про це свідчить опитування Соціологічної групи "Рейтинг" і Консультативної місії Європейського Союзу в Україні.

Як показало опитування, 74% респондентів вважають зусилля української влади щодо впровадження реформ недостатніми, 21% вважають їх достатніми, а 3% – відмінними.

Найвищу задоволеність респонденти висловили щодо темпів цифрової трансформації (70%) та прогресу у просуванні гендерної рівності (60%). Рівень задоволеності був нижчим щодо реформи Служби безпеки України (47%), реформи поліції (34%) та реформи митної служби (31%).

Найменш позитивні оцінки стосувалися боротьби з корупцією (86% незадоволених) та реформ судової системи і прокуратури (71% незадоволених).

Стратегічна комунікація була оцінена як найефективніша сфера підтримки ЄС (так думають 55% опитаних), що відображає запит громадян на точну та прозору інформацію про перебіг реформ. Майже половина респондентів (49%) також вважають ефективними консультації щодо вступу до ЄС.

За рік також зросла оцінка підтримки, яку ЄС надає у сфері верховенства права (у 2024 році так вважав 31% респондентів, тепер – 41%), пунктів перетину кордону (з 33% до 39%) та боротьби з корупцією (з 25% до 34%).

Підтримка з боку ЄС звільнених від російської окупації територій, навпаки, оцінювалась гірше (з 49% до 43%).

Опитування також показало, що Європейський Союз користується підтримкою 63% українців – це один із найвищих показників для міжнародних організацій.

Інше опитування показало, що понад 70% українців підтримують вступ України до Європейського Союзу.