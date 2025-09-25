Украинцы оценили прогресс в реформах и их поддержку со стороны ЕС

Большинство украинцев считают недостаточными усилия власти по внедрению реформ, в то же время оценка роли Европейского Союза в их поддержке за год выросла.

Как сообщает "Европейская правда", об этом свидетельствует опрос Социологической группы "Рейтинг" и Консультативной миссии Европейского Союза в Украине.

Как показал опрос, 74% респондентов считают усилия украинской власти по внедрению реформ недостаточными, 21% считают их достаточными, а 3% – отличными.

Наибольшую удовлетворенность респонденты выразили в отношении темпов цифровой трансформации (70%) и прогресса в продвижении гендерного равенства (60%). Уровень удовлетворенности был ниже в отношении реформы Службы безопасности Украины (47%), реформы полиции (34%) и реформы таможенной службы (31%).

Наименее положительные оценки касались борьбы с коррупцией (86% недовольных) и реформ судебной системы и прокуратуры (71% недовольных).

Стратегическая коммуникация была оценена как наиболее эффективная сфера поддержки ЕС (так считают 55% опрошенных), что отражает запрос граждан на точную и прозрачную информацию о ходе реформ. Почти половина респондентов (49%) также считают эффективными консультации по вступлению в ЕС.

За год также выросла оценка поддержки, которую ЕС оказывает в сфере верховенства права (в 2024 году так считали 31% респондентов, теперь – 41%), пунктов пересечения границы (с 33% до 39%) и борьбы с коррупцией (с 25% до 34%).

Поддержка со стороны ЕС освобожденных от российской оккупации территорий, наоборот, оценивалась хуже (с 49% до 43%).

Опрос также показал, что Европейский Союз пользуется поддержкой 63% украинцев – это один из самых высоких показателей для международных организаций.

Другой опрос показал, что более 70% украинцев поддерживают вступление Украины в Европейский Союз.