Лавров заявив, що ЄС і НАТО оголосили Росії справжню війну

Глава МЗС Росії Сергєй Лавров звинуватив НАТО та Європейський Союз у використанні України для оголошення "справжньої війни" проти його країни.

Заяву російського дипломата наводить "Российская газета", повідомляє "Європейська правда".

Лавров виступав на зустрічі міністрів закордонних справ G20 в ООН через два дні після того, як президент США Дональд Трамп продемонстрував більш жорстку позицію щодо Росії.

"Наочний приклад – спровокована колективним Заходом криза в Україні, руками якої НАТО і Євросоюз хочуть оголосити, оголосили вже, моїй країні справжню війну і прямо в ній беруть участь", – сказав Лавров.

За словами Лаврова, причиною зростання глобальної нестабільності і виникнення нових конфліктів стало недотримання Статуту ООН.

"Відмова від дотримання принципів Статуту ООН – прояв неоколоніальних амбіцій – веде до зростання глобальної нестабільності, множить регіональні конфлікти", – сказав російський міністр.

Його заява пролунала після того, як Естонія звинуватила Росію у вторгненні трьох винищувачів у її повітряний простір. Ще раніше у вересні літаки НАТО збили російські безпілотники у повітряному просторі Польщі.

У середу Лавров провів переговори з державним секретарем США Марко Рубіо. У суботу він має виступити на Генеральній асамблеї ООН.

Рубіо сказав Лаврову, що Росія має зробити "істотні кроки" до миру.



