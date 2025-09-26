В Молдове за два дня до выборов усложнили доступ жителей Приднестровья к голосованию

ЦИК Молдовы за два дня до парламентских выборов принял решение о переносе на десятки километров 5 избирательных участков, предназначенных для избирателей из Приднестровья.

Об этом сообщило независимое издание "Мост", которое занимается тематикой Приднестровья, пишет "Европейская правда".

Решение касается двух участков в селе Варница, а также участков в селах Хаджимус, Кочиеры и Дороцкая.

Этот шаг значительно усложнит жителям Приднестровья доезд на голосование в воскресенье, поскольку участки в Варнице решили перенести в город Новые Анены, участок из Хаджимуса – в Каушаны, а участки из Кочиер и Дороцкой – в Кишинев.

Стоит отметить, что в Варнице традиционно голосуют избиратели из ключевых приднестровских городов Бендер и Тирасполя: избиратели могли добраться до места голосования общественным транспортом, а на участках обычно образовывались очереди.

В Кочиерах был организован ближайший участок к городу Дубоссары, а в Дороцкой – к городу Григориополь.

В ЦИК Молдовы заявили, что решение было принято после сообщений со стороны Генерального инспектората полиции и службы безопасности СИБ, которые указали на риски в зоне безопасности, "включая возможные ложные сообщения о бомбах и других провокациях".

"Генеральный инспекторат полиции сообщил, что для вмешательства в подобных ситуациях, включая сообщения о бомбах, необходимо вызывать специальные бригады с оборудованием. А вызов и перемещение дополнительных сил в зону безопасности – возможны только при предварительной координации с Объединенной контрольной комиссией", – заявил заместитель председателя ЦИК Павел Постике.

За два дня до парламентских выборов точные адреса новых участков пока неизвестны: в ЦИК заявили, что рассматриваются варианты размещения новых участков в столичных секторах Рышкановка и Чеканы.

ЦИК также определила резервные помещения для шести участков в других населенных пунктах в приднестровской зоне безопасности. В ЦИК говорят, что их перенесут только в случае чрезвычайной ситуации.

Стоит отметить, что ранее молдавские власти уже уменьшили количество участков для приднестровцев до 12 - в Приднестровье просили о 41 участке, как было на выборах в 2021 году.

Власти непризнанного Приднестровья также обвинили Кишинев в "провокации" в связи с ремонтом всех семи мостов через Днестр перед парламентскими выборами, что также может помешать проезду избирателей.

Заметим, что избиратели из Приднестровья традиционно отдают большинство голосов за пророссийские силы.

Смотрите также разговор на "ЕП" о возможности реинтеграции Приднестровья в ближайшее время.