"Він пообіцяв зупинити вбивства": Каллас вказала на відповідальність Трампа за допомогу Україні

Європа не несе одноосібної відповідальності за допомогу Україні у припиненні війни з Росією – її також несуть і США.

Про це сказала у четвер виданню Politico головна дипломатка ЄС Кая Каллас, пише "Європейська правда".

За словами Каллас, саме президент США Дональд Трамп дав обіцянку зупинити бойові дії.

"Саме він пообіцяв зупинити вбивства. Тож це (допомога Україні зупинити війну. – Ред.) не може бути лише на нас", – сказала вона.

Її зауваження пролунали на тлі спроб України та її союзників зрозуміти значення різкої зміни позиції Трампа щодо російсько-української війни.

У публікації в Truth Social на початку цього тижня Трамп написав, що Україна "здатна воювати й повернути собі всю територію в первісних межах". Він додав, що це станеться за підтримки ЄС і НАТО, які "можуть робити з американською зброєю те, що вважають за потрібне".

Хоча багато європейських посадовців позитивно сприйняли більш прихильний тон на адресу України, деякі застерегли, що Трамп може натякати на намір скоротити американську участь і зняти з Вашингтона відповідальність.

"НАТО не існує без США. Америка – найбільший союзник у НАТО. Тож коли йдеться про те, що має робити НАТО, це означає й те, що має робити Америка", – сказала вона.

Останнім часом Трамп посилює тиск на країни НАТО, вимагаючи повністю припинити імпорт російської нафти й газу.

Він робить цю відмову умовою для подальших дій Вашингтона щодо запровадження власних тарифів чи санкцій проти Росії.

