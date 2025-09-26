"Он пообещал остановить убийства": Каллас указала на ответственность Трампа за помощь Украине

Европа не несет единоличной ответственности за помощь Украине в прекращении войны с Россией – ее также несут и США.

Об этом сказала в четверг изданию Politico главный дипломат ЕС Кая Каллас, пишет "Европейская правда".

По словам Каллас, именно президент США Дональд Трамп дал обещание остановить боевые действия.

"Именно он пообещал остановить убийства. Поэтому это (помощь Украине остановить войну. – Ред.) не может быть только на нас", – сказала она.

Ее замечания прозвучали на фоне попыток Украины и ее союзников понять значение резкого изменения позиции Трампа по российско-украинской войне.

В публикации в Truth Social в начале этой недели Трамп написал, что Украина "способна воевать и вернуть себе всю территорию в первоначальных границах". Он добавил, что это произойдет при поддержке ЕС и НАТО, которые "могут делать с американским оружием то, что считают нужным".

Хотя многие европейские чиновники положительно восприняли более благосклонный тон в адрес Украины, некоторые предостерегли, что Трамп может намекать на намерение сократить американское участие и снять с Вашингтона ответственность.

"НАТО не существует без США. Америка – самый большой союзник в НАТО. Поэтому когда речь идет о том, что должно делать НАТО, это означает и то, что должна делать Америка", – сказала она.

В последнее время Трамп усиливает давление на страны НАТО, требуя полностью прекратить импорт российской нефти и газа.

Он делает этот отказ условием для дальнейших действий Вашингтона по введению собственных тарифов или санкций против России.

