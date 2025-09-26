СМИ: двух подростков в Нидерландах подозревают в шпионаже для российских хакеров

В Нидерландах задержали двух несовершеннолетних, их подозревают в сборе информации о Wi-Fi-сети для связанного с Россией хакера.

Об этом сообщает De Telegraaf, пишет "Европейская правда".

Полиция задержала двух 17-летних парней, их подозревают в сборе информации в Гааге по заказу пророссийского хакера, который завербовал их через Telegram.

Один из подозреваемых якобы ходил мимо здания Европола, Евроюста и посольства Канады в августе с устройством, позволяющим увидеть ближайшие Wi-Fi-сети и, иногда, перехватить данные.

Это возможно первый известный случай, когда несовершеннолетних в Нидерландах использовали как агентов в интересах иностранного государства.

Отец одного из подозреваемых в комментарии изданию сказал, что не мог представить такой истории со своим сыном, который еще учится, подрабатывает в супермаркете и кроме того большую часть времени проводит дома за экраном.

В прокуратуре отказались сообщать какие-то детали расследования из-за возраста подозреваемых и важности расследования. Подтвердили лишь факт задержания ребят.

Одного отпустили под домашний арест с электронным браслетом, другого – оставили под стражей еще на 14 дней.

В Румынии недавно объявили приговор колумбийцу, который планировал диверсии по указанию России.

В Польше сообщали о задержании таксиста из Беларуси, который вероятно имел задание шпионить за белорусской диаспорой в Польше.