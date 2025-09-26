У Литві підтвердили існування гарячої лінії, через яку Білорусь повідомляє про БпЛА

Заступник литовського міністра оборони Томас Годляускас сказав, що Литва має канал комунікації з Білоруссю, через який отримує попередження про вторгнення безпілотників.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав в інтервʼю Welt.

Коментуючи загрозу безпілотників для НАТО після низки подібних інцидентів, Годляускас сказав, що Альянс повинен вдосконалювати засоби реагування на такі провокації.

"Ми знаємо, що з Росії в бік України летить багато безпілотників. Україна розробила потужні системи радіоелектронної боротьби, які виводять з ладу, перенаправляють або переривають зв'язок з цими безпілотниками. Такі російські безпілотники були помічені не лише в Польщі, але й над нашою країною і над Латвією", – розповів він.

За словами литовського посадовця, російські БпЛА вторгаються на територію НАТО через Білорусь, згадавши в цьому контексті порушення повітряного простору Польщі в ніч проти 10 вересня.

"Білорусь попередила Польщу про те, що безпілотники прямують до неї. І ми також маємо своєрідну гарячу лінію для таких випадків з Білоруссю, що добре", – сказав Годляускас.

Нагадаємо, після падіння російських дронів у Польщі у ЗМІ зʼявилась інформація про те, що частина безпілотників також залетіла і до Литви.

Сейм Литви нещодавно схвалив поправки, що дають змогу армії оперативніше і простіше нейтралізувати дрони, які становлять загрозу повітряному простору країни.