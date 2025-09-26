В Литве подтвердили существование горячей линии, через которую Беларусь сообщает о БпЛА

Заместитель литовского министра обороны Томас Годляускас сказал, что Литва имеет канал коммуникации с Беларусью, через который получает предупреждения о вторжении беспилотников.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью Welt.

Комментируя угрозу беспилотников для НАТО после ряда подобных инцидентов, Годляускас сказал, что Альянс должен совершенствовать средства реагирования на такие провокации.

"Мы знаем, что из России в сторону Украины летит много беспилотников. Украина разработала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые выводят из строя, перенаправляют или прерывают связь с этими беспилотниками. Такие российские беспилотники были замечены не только в Польше, но и над нашей страной и над Латвией", – рассказал он.

По словам литовского чиновника, российские БПЛА вторгаются на территорию НАТО через Беларусь, упомянув в этом контексте нарушение воздушного пространства Польши в ночь на 10 сентября.

"Беларусь предупредила Польшу о том, что беспилотники направляются к ней. И мы также имеем своеобразную горячую линию для таких случаев с Беларусью, что хорошо", – сказал Годляускас.

Напомним, после падения российских дронов в Польше в СМИ появилась информация о том, что часть беспилотников также залетела и в Литву.

Сейм Литвы недавно одобрил поправки, позволяющие армии оперативно и проще нейтрализовать дроны, которые представляют угрозу воздушному пространству страны.