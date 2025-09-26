Кубилюс о совещании по "стене дронов" на границе ЕС: "согласовали важнейшие пункты"

Руководители министерств обороны десяти государств Европейского Союза, министр обороны Украины Денис Шмыгаль и представители НАТО в качестве наблюдателей в пятницу, 26 сентября, во время видеоконференции обсудили создание "стены дронов" на восточной границе ЕС.

Об этом рассказал европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс, передает корреспондент "Европейской правды".

Видеоконференция по созданию "стены дронов" на восточных границах ЕС состоялась при участии Украины.

"Сегодня мы собрали министров обороны прифронтовых стран – Болгарии, Эстонии, Финляндии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии, а также к нам присоединились Венгрия и Словакия. Также присутствовали представители председательства Дании в Совете ЕС и министр обороны Дании", – сообщил Кубилюс.

Он пояснил, что "стена дронов" рассматривается как часть большего проекта, который сейчас называется "Часовой восточного фланга" (Eastern Flank Watch), который имеет три компонента: наземный (охрана границ ЕС), морской ("морская стена" для защиты от любых провокаций с моря) и воздушный ("стена дронов").

"На сегодняшней встрече мы договорились перейти от обсуждений к конкретным действиям. Мы согласовали важнейшие пункты: Eastern Flank Watch со "стеной дронов" в его центре... Вместе с прифронтовыми партнерами и бесценным опытом Украины мы достигли общего понимания его проектирования", – уточнил еврокомиссар.

Он добавил, что представители НАТО присоединились в роли наблюдателей.

"Мы имели очень хорошую возможность и уделили много внимания очень содержательной и информативной презентации министра обороны Украины. Денис Шмыгаль поделился действительно бесценным, проверенным в боях опытом", – рассказал Кубилюс.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.

Накануне Кубилюс констатировал, что ЕС понадобится время для создания полноценной сети противодействия дронам.