Туск: у России злые намерения в отношении всего мира

Премьер-министр Польши Дональд Туск предупредил, что "Россия имеет злые намерения в отношении всего мира".

Заявление главы польского правительства приводит Reuters, сообщает "Европейская правда".

Туск также заявил о необходимости для европейских союзников оставаться едиными и бдительными перед лицом все более агрессивной позиции Москвы.

"Европейские союзники никогда не были так едины... мы должны быть бдительными. Россия имеет злые намерения в отношении всего мира, и те, кто граничит с ней, первыми это чувствуют", – подчеркнул он.

Как сообщала "Европейская правда", еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс призвал срочно разработать "стену дронов" на восточном фланге ЕС, комментируя нарушение воздушного пространства Польши российскими беспилотниками.

По данным СМИ, при создании "стены дронов" Евросоюз будет полагаться на технологии, хорошо показавшие себя в Украине.

Накануне Кубилюс констатировал, что ЕС понадобится время для создания полноценной сети противодействия дронам.