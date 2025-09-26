Зеленський поділився з премʼєркою Данії українськими розвідданими про інциденти з БпЛА

Президент Володимир Зеленський у пʼятницю повідомив про телефонну розмову з премʼєр-міністеркою Данії Метте Фредеріксен, яка стосувалася, зокрема, останніх інцидентів з невідомими дронами на території Данії.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав на Х.

Зеленський повідомив, що обговорив із Фредеріксен підготовку до саміту Європейської політичної спільноти, "який уже наступного тижня відбудеться в Данії".

"Звісно, говорили про ситуацію з дронами, які вже тричі за цей тиждень фіксували в небі Данії. Поділився деталями від нашої розвідки", – додав він.

Глава держави написав, що на тлі інцидентів з дронами Україна та Данія мають "ще більше координуватися та збільшувати оборонне виробництво".

Нагадаємо, данська влада тимчасово закрила в ніч проти середи два найбільші аеропорти після того, як у небі були помічені дрони. У Копенгагені це назвали "гібридною атакою". Подібні інциденти зафіксували й в інших аеропортах країни.

Прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у четвер попередила, що у майбутньому слід очікувати подальших "гібридних атак" на країну, схожих на ті, коли в останні дні у повітряному просторі кружляли невідомі безпілотники.