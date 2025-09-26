Зеленский поделился с премьером Дании украинскими разведданными об инцидентах с БпЛА

Президент Владимир Зеленский в пятницу сообщил о телефонном разговоре с премьер-министром Дании Метте Фредериксен, который касался, в частности, последних инцидентов с неизвестными дронами на территории Дании.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Х.

Зеленский сообщил, что обсудил с Фредериксен подготовку к саммиту Европейского политического сообщества, "который уже на следующей неделе состоится в Дании".

"Конечно, говорили о ситуации с дронами, которые уже трижды за эту неделю фиксировали в небе Дании. Поделился деталями от нашей разведки", – добавил он.

Глава государства написал, что на фоне инцидентов с дронами Украина и Дания должны "еще больше координироваться и увеличивать оборонное производство".

Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен в четверг предупредила, что в будущем следует ожидать дальнейших "гибридных атак" на страну, похожих на те, когда в последние дни в воздушном пространстве кружили неизвестные беспилотники.