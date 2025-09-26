Сийярто хамски отреагировал на заявление Зеленского о дронах из Венгрии
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отверг информацию о возможном залете венгерских дронов в Украину.
Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал на Facebook.
Ранее в пятницу президент Владимир Зеленский сказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сирский доложил ему об инцидентах с дронами на украинско-венгерской границе.
Зеленский добавил, что поручил проверить все имеющиеся данные и "безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту".
"Президент Владимир Зеленский начинает сходить с ума от антивенгерских настроений. Теперь он даже видит призраков", – так прокомментировал это Сийярто.
Напомним, датские власти временно закрыли в ночь на среду два крупнейших аэропорта после того, как в небе были замечены дроны. В Копенгагене это
назвали "гибридной атакой". Подобные инциденты зафиксировали и в других аэропортах страны.
В понедельник из-за вторжения дронов пришлось также закрывать аэропорты Копенгагена и Осло, что привело к отмене рейсов и оставило тысячи пассажиров в терминалах.