В Польше одобрили запрет держать собак на привязи

Польские депутаты проголосовали за внесение поправок в закон о защите животных, которые устанавливают запрет на содержание собак на привязи.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polsat News.

За соответствующие поправки проголосовали 280 депутатов, против – 105, а 30 воздержались.

В Польше пока держать домашних животных на привязи является законным, но с определенными ограничениями.

Действующие нормы запрещают держать домашних животных на привязи постоянно дольше 12 часов в сутки или способом, который вызывает у них телесные повреждения или страдания и не обеспечивает возможности необходимого движения.

Длина привязи не может быть меньше трех метров. Несмотря на это, законодатели обращают внимание на то, что на практике соблюдение этих положений является сложным.

Закон, целью которого является введение почти полного запрета держать собак на привязи, был подготовлен депутатами Гражданской коалиции.

Перед его принятием депутаты проголосовали за две поправки, рекомендованные Чрезвычайной комиссией по вопросам защиты животных.

Первая из них уточняет ситуации, в которых собаку можно держать на привязи, чтобы положения закона не были неправильно интерпретированы.

Перечень случаев, в которых запрет не будет применяться, включает выгул на поводке или привязывание собаки: во время прогулки, транспортировки, участия в выставке, показе, конкурсе, выступлении, тренировке или дрессировке, а также во время медицинско-ветеринарного, профилактического или уходового вмешательства.

Привязывание собаки также будет возможным на короткий промежуток времени, если это не нарушает комфорт животного. Речь идет, в частности, о ситуации, когда собака не может войти с владельцем в магазин. Исключения из запрета будут действовать только вне места постоянного проживания собаки.

Вторая поправка уточняет положение об обязательном выводе собаки из вольера. Согласно ей, собаке должно быть гарантировано ежедневное движение вне вольера.

Положения вступят в силу через 12 месяцев после дня опубликования закона. Теперь закон будет передан в Сенат.

Напомним, летом Европарламент одобрил законопроект, устанавливающий первые в истории минимальные стандарты ЕС по разведению, содержанию и обращению с котами и собаками.

А немцы в прошлом году потратили более 7 млрд евро на домашних любимцев.

Кроме того, в 2022 году Польская академия наук назвала котов угрозой для окружающей среды и вызвала скандал.