ЗМІ: у НАТО немає згоди, що провокація РФ проти Естонії була навмисною

Через тиждень після порушення повітряного простору Естонії трьома російськими літаками МіГ-31 Північноатлантичний Альянс розходиться в думках щодо того, як трактувати цей інцидент.

Як повідомляє "Європейська правда", про це повідомив німецький таблоїд Bild з посиланням на джерела.

За даними Bild, альянс держав Східної та Північної Європи вважає, що інцидент з російськими військовими літаками був навмисною провокацією з боку Росії.

Водночас Німеччина та інші держави Південної та Західної Європи нібито не виключають можливості того, що інцидент стався випадково, йдеться в публікації.

"Німецький високопосадовець пояснив, що три пілоти МіГ-31 могли "розминутися" з вузьким коридором міжнародного повітряного простору між Фінляндією та Естонією на кілька кілометрів", – пише Bild.

За інформацією таблоїда, причина такого двозначного трактування полягає в тому, , що аналітики НАТО поки що не можуть виключити можливість ненавмисного вторгнення російського літака в повітряний простір Естонії.

Раніше агентство Bloomberg писало, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним.

Представник РФ, за інформацією агентства, заявив європейським дипломатам, що останні інциденти з порушенням повітряного простору в Європі "були відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.