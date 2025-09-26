СМИ: в НАТО нет согласия, что провокация РФ против Эстонии была преднамеренной

Через неделю после нарушения воздушного пространства Эстонии тремя российскими самолетами МиГ-31 Североатлантический альянс расходится во мнениях о том, как трактовать этот инцидент.

Как сообщает "Европейская правда", об этом сообщил немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

По данным Bild, альянс государств Восточной и Северной Европы считает, что инцидент с российскими военными самолетами был преднамеренной провокацией со стороны России.

В то же время Германия и другие государства Южной и Западной Европы якобы не исключают возможности того, что инцидент произошел случайно, говорится в публикации.

"Немецкий высокопоставленный чиновник объяснил, что три пилота МиГ-31 могли „разминуться" с узким коридором международного воздушного пространства между Финляндией и Эстонией на несколько километров", – пишет Bild.

По информации таблоида, причина такой двусмысленной трактовки заключается в том, что аналитики НАТО пока не могут исключить возможность непреднамеренного вторжения российского самолета в воздушное пространство Эстонии.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможны без поддержки НАТО".

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство Альянса.