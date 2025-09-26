На севере Германии расследуют появление неизвестных дронов

Над Шлезвиг-Гольштейном – землей на севере Германии – в пятницу было замечено несколько беспилотников, в связи с чем местные власти начали расследование.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на NDR.

По словам министра внутренних дел Шлезвиг-Гольштейна Сабины Зюттерлин-Вак, в связи с фиксированием неизвестных беспилотников было начато расследование по подозрению в шпионаже.

Она добавила, что МВД земли находится в "интенсивном и постоянном диалоге" с федеральным правительством и Бундесвером, а земельная полиция усиливает защиту от беспилотников в координации с другими северными немецкими землями.

Сабины Зюттерлин-Вак не уточнила, сколько беспилотников было замечено и где именно.

"Конечно, мы в Шлезвиг-Гольштейне также расследуем каждое подозрение в шпионаже и саботаже в этом деле и остаемся очень бдительными в этой сфере", – сказала чиновница.

В Шлезвиг-Гольштейне уже произошло несколько инцидентов с участием беспилотников. В начале сентября спецподразделения полиции обыскали грузовое судно на Кильском канале, которое, по подозрениям, служило базой для полетов беспилотников.

В августе 2024 года в земле также было зафиксировано многочисленные незаконные полеты беспилотников над объектами критической инфраструктуры.

Подобные инциденты с дронами стали происходить все чаще в последние недели. Среди прочего, в последние ночи беспилотники также несколько раз были замечены над Данией.