У Німеччині обшукали вантажне судно, з якого могли запустити дрон-шпигун

Німецькі спецпризначенці в неділю провели обшук на вантажному судні в порту міста Кіль за підозрою у шпигунській діяльності.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Spiegel.

Обшуки на суховантажі Scanlark спільно здійснили підрозділи поліції Нижньої Саксонії та Шлезвіг-Гольштейну близько 16:00 за місцевим часом.

За повідомленням правоохоронців, передумовою операції був "захист від загроз критично важливій морській інфраструктурі Німеччини", а також поточне розслідування "за підозрою в агентурній діяльності з метою саботажу і зйомки, що ставить під загрозу безпеку".

За версією слідства, підозрюється, що 26 серпня 2025 року із суховантажу був запущений дрон, який пролетів над військовим кораблем з метою його розвідки та фотографування.

За інформацією газети Kieler Nachrichten, перед обшуками у Кільському каналі відключили вебкамеру з трансляцією, біля суховантажу патрулював поліцейський човен, а членам екіпажу не дозволили зійти на берег.

Scanlark – 75-метровий вантажний корабель, який працює на судноплавну компанію Vista Shipping Agency в Таллінні. Корабель зареєстрований у карибській державі Сент-Вінсент і Гренадіни з 2006 року.

З 2009 року судно ходить під назвою Scanlark і регулярно проходить через Кільський канал. Перед прибуттям до Кіля судно стояло в порту Роттердама, звідки мало продовжити свій шлях до Фінляндії.

Раніше The New York Times з посиланням на джерела повідомило, що Росія або її представники запускають безпілотні літаки-розвідники над маршрутами, які США та їхні союзники використовують для перевезення військових вантажів через східну частину Німеччини.

Перед цим повідомляли, що у період з січня по березень цього року над важливими об'єктами в Німеччині було зафіксовано 536 безпілотників.