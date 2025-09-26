У Литві планують провести страйк через призначення нового міністра культури

У Литві діячі культури запланували страйк на 5 жовтня через призначення новим міністром культури представника партії "Зоря Німану" Ігнотаса Адомавічюса.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на LRT.

Як зазначено, мета страйку усунути "Зоря Німану" від культурного сектору, включно зі ЗМІ.

"5 жовтня відбудеться попереджувальний страйк. У якій формі і як саме – розкривати не хочемо, форм може бути дуже багато", – заявила журналістам режисерка Марія Кавтарадзе.

Водночас керівник агентства литовських короткометражних фільмів Ріманте Даугеліте пояснила, що дата обрана не випадково: 5 жовтня відкривається програма литовської культури в Італії.

Хоча в п'ятницю з'явилася інформація, що президент країни Гітанас Науседа у вівторок має намір зустрітися з представниками протестуючої культурної спільноти, останні стверджують, що офіційного запрошення не отримували.

Нагадаємо, у четвер у Вільнюсі біля президентського палацу проходить протест представників культурної спільноти проти призначення Адомавічюса на посаду міністра культури.

Лідер литовських консерваторів, ексміністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас коментуючи призначення Адомавічюса, заявив, що литовські міністерства "перетворюються на цирк".