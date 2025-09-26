В Литве планируют провести забастовку из-за назначения нового министра культуры

В Литве деятели культуры запланировали забастовку на 5 октября из-за назначения новым министром культуры представителя партии "Заря Немана" Игнотаса Адомавичюса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на LRT.

Как указано, цель забастовки устранить "Заря Немана" от культурного сектора, включая СМИ.

"5 октября состоится предупредительная забастовка. В какой форме и как именно – раскрывать не хотим, форм может быть очень много", – заявила журналистам режиссер Мария Кавтарадзе.

В то же время руководитель агентства литовских короткометражных фильмов Риманте Даугелите объяснила, что дата выбрана не случайно: 5 октября открывается программа литовской культуры в Италии.

Хотя в пятницу появилась информация, что президент страны Гитанас Науседа во вторник намерен встретиться с представителями протестующего культурного сообщества, последние утверждают, что официального приглашения не получали.

Напомним, в четверг в Вильнюсе возле президентского дворца проходит протест представителей культурного сообщества против назначения Адомавичюса на должность министра культуры.

Лидер литовских консерваторов, экс-министр обороны Литвы Лауринас Кащюнас комментируя назначение Адомавичюса, заявил, что литовские министерства"превращаются в цирк".