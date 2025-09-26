ЗМІ: у ЄС запропонували обмежити пересування дипломатів РФ у межах нових санкцій

У межах обговорення 19-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії було запропоновано обмежити поїздки російських дипломатів територією ЄС.

Як пише "Європейська правда", про це повідомив редактор "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.

За словами Джозвяка, в ЄС порушили питання щодо обмеження на пересування російських дипломатів "як доповнення до 19-го пакета" санкцій проти Росії.

Ідея полягає в тому, що російські дипломати, які перебувають в Євросоюзі, повинні будуть обовʼязково сповіщати про будь-які поїздки в межах ЄС як доповнення до 19-го пакету.

"Чехія пропонує це вже більше року. Конкретної пропозиції ще немає, і багато держав-членів ставляться до цього скептично", – додав редактор "Радіо Свобода".

Чехія пропонує включити обмеження на пересування дипломатів із Росії Шенгенською зоною в пакети санкцій Євросоюзу з літа 2023 року, але наразі ідея не здобула значної підтримки.

За даними ЗМІ, Німеччина є головним опонентом пропозиції Чехії обмежити пересування російських так званих дипломатів у Шенгенській зоні, бо побоюється дзеркальних санкцій Росії.