СМИ: в ЕС предложили ограничить передвижение дипломатов РФ в рамках новых санкций

В рамках обсуждения 19-го пакета санкций Европейского Союза против России было предложено ограничить поездки российских дипломатов по территории ЕС.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщил редактор "Радио Свобода" Рикард Джозвяк.

По словам Джозвяка, в ЕС подняли вопрос об ограничении передвижения российских дипломатов "в качестве дополнения к 19-му пакету" санкций против России.

Идея заключается в том, что российские дипломаты, находящиеся в Евросоюзе, должны будут обязательно сообщать о любых поездках в пределах ЕС в качестве дополнения к 19-му пакету.

"Чехия предлагает это уже больше года. Конкретного предложения еще нет, и многие государства-члены относятся к этому скептически", – добавил редактор "Радио Свобода".

Чехия предлагает включить ограничения на передвижение дипломатов из России по Шенгенской зоне в пакеты санкций Евросоюза с лета 2023 года, но пока идея не получила значительной поддержки.

По данным СМИ, Германия является главным оппонентом предложения Чехии ограничить передвижение российских так называемых дипломатов в Шенгенской зоне, поскольку опасается зеркальных санкций России.