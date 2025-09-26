В Кремлі заявили, що заяви західних лідерів щодо можливого збиття російських літаків, які порушують повітряний простір країн НАТО, "країн небезпечні своїми наслідками".

Як повідомляє "Європейська правда", про це сказав речник господаря Кремля Дмитрій Пєсков, якого цитує "Интерфакс".

Пєсков знову заявив про нібито відсутність у НАТО вагомих доказів порушення 19 вересня трьома російськими винищувачами повітряного простору Естонії.

"Це схоже на самозбуджувальний механізм – зараз європейське середовище, вони самі вкидають питання, роблять безвідповідальні заяви, а заяви про те, що потрібно збивати російські літаки, щонайменше нерозважливі та безвідповідальні і, звичайно, небезпечні своїми наслідками", – зазначив він.

Раніше агентство Bloomberg писало, що європейські дипломати попередили Росію про готовність вжити рішучих заходів у відповідь на подальші порушення, і констатували, що інцидент проти Естонії був навмисним.

Представник РФ, за інформацією агентства, заявив європейським дипломатам, що останні інциденти з порушенням повітряного простору в Європі "були відповіддю на українські атаки на Крим", які нібито "були б неможливими без підтримки НАТО".

Крім того, генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що підтримує позицію Дональда Трампа про необхідність збивати російські літаки, які порушують повітряний простір Альянсу.