В Кремле говорят, что заявления Запада о сбивании самолетов РФ "опасны своими последствиями"

В Кремле заявили, что заявления западных лидеров о возможном сбивании российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство стран НАТО, "стран опасны своими последствиями".

Как сообщает "Европейская правда", об этом сказал представитель хозяина Кремля Дмитрий Песков, которого цитирует "Интерфакс".

Песков вновь заявил о якобы отсутствии у НАТО веских доказательств нарушения 19 сентября тремя российскими истребителями воздушного пространства Эстонии.

"Это похоже на самовозбуждающий механизм – сейчас европейская среда, они сами вбрасывают вопросы, делают безответственные заявления, а заявления о том, что нужно сбивать российские самолеты, по меньшей мере безрассудны и безответственны и, конечно, опасны своими последствиями", – отметил он.

Ранее агентство Bloomberg писало, что европейские дипломаты предупредили Россию о готовности принять решительные меры в ответ на дальнейшие нарушения, и констатировали, что инцидент против Эстонии был преднамеренным.

Представитель РФ, по информации агентства, заявил европейским дипломатам, что последние инциденты с нарушением воздушного пространства в Европе "были ответом на украинские атаки на Крым", которые якобы "были бы невозможными без поддержки НАТО".

Кроме того, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сказал, что поддерживает позицию Дональда Трампа о необходимости сбивать российские самолеты, которые нарушают воздушное пространство Альянса.