Віднесені вітром листівки Бундесверу стривожили польські спецслужби

Листівки Бундесверу несподівано з'явилися в кількох місцях уздовж німецько-польського кордону, ставши приводом для розслідування польських спецслужб.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Welt.

Уздовж німецько-польського кордону цього тижня виявили листівки Бундесверу, на яких було написано, що вони з навчань німецьких Збройних сил і були скинуті "безпілотною гелієвою кулею".

"Бундесвер використовує цю листівку для тренувань з інформування людей у важкодоступних районах", – ішлось у листівці, де містився заклик звʼязатись із військовими в разі її виявлення.

Пізніше зʼясувалось, що кілька листівок було віднесено вглиб польської території – на відстані близько 35 кілометрів від кордону. Оскільки Німеччина офіційно не коментувала ситуацію, перевірку розпочали спецслужби Польщі.

Центр оперативного зв'язку Бундесверу у пʼятницю нарешті зробив заяву і пояснив, що це справді були військові навчання на полігоні Оберлаузіц, в межах яких спеціально виготовлені листівки розповсюджуються за допомогою гелієвих куль.

Оскільки напрямок вітру не можна точно передбачити, може статися так, що листівки долетять набагато далі, ніж планувалося, і, як у цьому випадку, навіть до території Польщі, де вони стривожили спецслужби.

Джерела в Бундесвері повідомили, що зараз проводиться внутрішній аналіз, зокрема те, чи є військовий полігон Оберлаузіц – поблизу польського кордону – правильним місцем для проведення таких навчань.

