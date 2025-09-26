Унесенные ветром открытки Бундесвера встревожили польские спецслужбы

Листовки Бундесвера неожиданно появились в нескольких местах вдоль немецко-польской границы, став поводом для расследования польских спецслужб.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Welt.

Вдоль немецко-польской границы на этой неделе обнаружили листовки Бундесвера, на которых было написано, что они из учений немецких Вооруженных сил и были сброшены "беспилотным гелиевым шаром".

"Бундесвер использует эту листовку для тренировок по информированию людей в труднодоступных районах", – говорилось в листовке, где содержался призыв связаться с военными в случае ее обнаружения.

Позже выяснилось, что несколько листовок были отнесены вглубь польской территории – на расстоянии около 35 километров от границы. Поскольку Германия официально не комментировала ситуацию, проверку начали спецслужбы Польши.

Центр оперативной связи Бундесвера в пятницу наконец сделал заявление и объяснил, что это действительно были военные учения на полигоне Оберлаузиц, в рамках которых специально изготовленные листовки распространяются с помощью гелиевых шаров.

Поскольку направление ветра нельзя точно предсказать, может случиться так, что листовки долетят гораздо дальше, чем планировалось, и, как в этом случае, даже до территории Польши, где они встревожили спецслужбы.

Источники в Бундесвере сообщили, что сейчас проводится внутренний анализ, в частности, является ли военный полигон Оберлаузиц – вблизи польской границы – правильным местом для проведения таких учений.

