В Грузії сигналізували початок процедури заборони найбільшої опозиційної партії

В Грузії найближчим часом може початись конституційна процедура із заборони головної опозиційної партії "Єдиний національний рух", засновником якої є колишній президент Михеїл Саакашвілі.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє SOVA.

В Грузії завершила роботу тимчасова слідча комісія парламенту, яка розслідувала "злочини" часів Саакашвілі. Голова комісії Теа Цулукіані, підсумовуючи результати "розслідування", заявила, що висновки слідчої комісії стануть підставою для "початку відповідних правових процедур у Конституційному суді, мета яких – заборонити політичну діяльність "Національного руху" та його членів".

"Ми працювали дуже інтенсивно. Як відомо, комісії був потрібен максимальний термін – шість місяців, що передбачено законом, і ми використали його за згодою парламенту", – повідомила Цулукіані.

Вона сказала, що підсумком роботи комісії є документ на близько 500 сторінок, який підтверджує, що "сила, яка керувала нашою країною 9 років і сьогодні перебуває в опозиції, не має ресурсу змінитися".

"Саме тому парламентська більшість і "Грузинська мрія" як партія прийняли рішення, що цей висновок стане підставою для початку відповідних правових процедур у Конституційному суді, метою яких буде заборона політичної діяльності "Національного руху" та його членів. Така мета, оскільки ми вважаємо, що без цього країна не має перспективи розвитку", – заявила Цулукіані.

Обіцянка притягти до відповідальності представників колишньої влади стала центральною у передвиборчій кампанії "Грузинської мрії" минулого року. У партії також обіцяли заборонити "Нацрух" та інші потенційно пов'язані з ним сили.

Опозиція у відповідь стверджувала, що "Грузинська мрія" та Бідзіна Іванішвілі відкрито говорять про репресії і мають намір знищити інакомислення в країні.

У березні проросійська влада Грузії повторно пообіцяла визнати партію "Єдиний національний рух" неконституційною.







