В Грузии сигнализировали о начале процедуры запрета крупнейшей оппозиционной партии

В Грузии в ближайшее время может начаться конституционная процедура по запрету главной оппозиционной партии "Единое национальное движение", основателем которой является бывший президент Михеил Саакашвили.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает SOVA.

В Грузии завершила работу временная следственная комиссия парламента, которая расследовала "преступления" времен Саакашвили. Председатель комиссии Теа Цулукиани, подводя итоги "расследования", заявила, что выводы следственной комиссии станут основанием для "начала соответствующих правовых процедур в Конституционном суде, цель которых – запретить политическую деятельность "Национального движения" и его членов".

"Мы работали очень интенсивно. Как известно, комиссии был нужен максимальный срок – шесть месяцев, что предусмотрено законом, и мы использовали его с согласия парламента", – сообщила Цулукиани.

Она сказала, что итогом работы комиссии является документ на около 500 страниц, который подтверждает, что "сила, которая руководила нашей страной 9 лет и сегодня находится в оппозиции, не имеет ресурса измениться".

"Именно поэтому парламентское большинство и "Грузинская мечта" как партия приняли решение, что этот вывод станет основанием для начала соответствующих правовых процедур в Конституционном суде, целью которых будет запрет политической деятельности "Национального движения" и его членов. Такая цель, поскольку мы считаем, что без этого страна не имеет перспективы развития", – заявила Цулукиани.

Обещание привлечь к ответственности представителей прежней власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. В партии также обещали запретить "Нацрух" и другие потенциально связанные с ним силы.

Оппозиция в ответ утверждала, что "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили открыто говорят о репрессиях и намерены уничтожить инакомыслие в стране.

В марте пророссийская власть Грузии повторно пообещала признать партию "Единое национальное движение" неконституционной.