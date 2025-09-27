Премьер Грузии анонсировал иск в Конституционный суд для запрета партии Саакашвили

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что в октябре в Конституционный суд страны будет подан иск о признании неконституционными партий, входящих в оппозиционную коалицию "Национальное движение".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает "Радио Свобода".

Среди этих партий – "Единое национальное движение" – политическая сила, созданная бывшим президентом Михеилом Саакашвили, который находится в заключении и остается неформальным лидером "Единого национального движения".

Кобахидзе назвал иск "демократическим процессом".

26 сентября депутат от правящей партии "Грузинская мечта" Теа Цулукиани заявила, что выводы специальной парламентской следственной комиссии, созданной под ее руководством для расследования "преступлений" времен Саакашвили, будут использованы в Конституционном суде с целью запрета политической деятельности партии и ее членов.

"Единство-Национальное движение" – коалиция прозападных политических партий в Грузии, в которую входят "Единое национальное движение", "Стратегия Агмашенебели" и "Европейская Грузия".

Временная комиссия начала работу в феврале 2025 года. Было проведено 46 заседаний, в ходе которых опрошено 139 человек.

Обещание привлечь к ответственности представителей прежней власти стало центральным в предвыборной кампании "Грузинской мечты" в прошлом году. В партии также обещали запретить "Нацрух" и другие потенциально связанные с ним силы.

Оппозиция в ответ утверждала, что "Грузинская мечта" и Бидзина Иванишвили открыто говорят о репрессиях и намерены уничтожить инакомыслие в стране.

В марте пророссийские власти Грузии повторно пообещали признать партию "Единое национальное движение" неконституционной.