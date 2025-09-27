Германия стремится заключить соглашение о депортации с Сирией в этом году

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт заявил, что правительство в этом году хочет достичь соглашения с Сирией о депортации лиц, которые просили убежища, но их заявления были отклонены.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство DPA.

Министр отметил, что переговоры по этому вопросу должны начаться "в ближайшее время".

"Мы хотим достичь соглашения с Сирией в этом году и сначала депортировать преступников, а затем тех, кто не имеет легального места жительства", – заявил Добриндт в интервью газете Rheinische Post, опубликованном в субботу.

"Важно различать людей, которые хорошо интегрировались и работают, и тех, кто не имеет права на убежище и зависит от социальных выплат", – сказал он.

Он отметил, что поручил Федеральному ведомству по вопросам миграции и беженцев частично возобновить приостановленные процедуры предоставления убежища сирийцам, что откроет путь для депортаций. Германия не депортировала никого в Сирию с 2012 года.

Количество сирийских беженцев, добровольно возвращающихся на родину после падения многолетнего лидера Башара аль-Асада в декабре прошлого года, медленно растет, хотя все еще остается на низком уровне.

По данным Министерства внутренних дел Германии, до конца августа 1867 человек вернулись в Сирию при поддержке правительства.

Как сообщалось этой весной, количество заявок на получение убежища в Европе от граждан Сирии по состоянию на февраль оказалось минимальным за более чем 10 лет.

В марте Германия после 13-летнего перерыва вновь открыла посольство в Сирии. Это произошло после свержения режима Башара Асада.